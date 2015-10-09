Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 20:36
 

"Актобе" официально усилился экс-игроком сборной Аргентины

"Актобе" официально усилился экс-игроком сборной Аргентины ©ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" подписал контракт с 29-летним аргентинским полузащитником Агустином Эмануэлем Пасторицей Какабельосом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".



Уроженец провинции Адроэ большую часть карьеры провёл за границей, преимущественно в Испании. Известный под прозвищем "Пибе", он с 2013 по 2025 год выступал за "Понтеведра" и "Арентейро", становился чемпионом третьего дивизиона, а также дебютировал в Ла Лиге за "Бетис".

Помимо этого, аргентинец играл за "Оуренсе", "Корухо", "Овьедо" и "Бургос", а перед переходом в "Актобе" защищал цвета "Культураль Леонеса" в Сегунде. Также в его карьере есть опыт выступлений за финский "Интер Турку". Пасторица выступал за юношескую сборную Аргентины (U20).

"Кайрат" объявил о подписании аргентинского полузащитника

На позиции левого вингера он провёл более 150 матчей, набрав 34 результативных действия (голы + передачи).


