ФИФА приняла решение по сборной России: подробности

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала обновлённое место сборной России в первом рейтинге национальных команд в 2026 году, передают Vesti.kz.

Подопечные Валерия Карпина по итогам пересчёта потеряли три позиции и опустились на 36-е место в мировой табели о рангах. В активе команды 1524 рейтинговых балла.

Лидеры рейтинга без изменений

Первая тройка рейтинга ФИФА осталась неизменной. Лидером мирового футбола продолжает быть сборная Испании (1877 баллов), следом располагаются Аргентина (1873) и Франция (1870).

Перестановки в топ-10

Существенные изменения произошли в первой десятке рейтинга. Сборная Марокко, несмотря на поражение в финале Кубка африканских наций, прибавила три позиции и поднялась с 11-го на 8-е место (1736 баллов), вытеснив из топ-10 команду Хорватии (1716).

Победитель континентального турнира — сборная Сенегала — также улучшил свои позиции, поднявшись с 19-го на 12-е место (1706 баллов).

