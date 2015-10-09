Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 10:50
 

Воспитанник "Кайрата" установит крутой рекорд в Лиге чемпионов: ему всего 21 год

  Комментарии

Воспитанник "Кайрата" установит крутой рекорд в Лиге чемпионов: ему всего 21 год Футболисты "Кайрата" перед игрой с "Брюгге". Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©

В сегодняшнем матче общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и бельгийским "Брюгге" должен быть обновлён исторический рекорд для казахстанского футбола. Корреспондент Vesti.kz - о главных лицах этого достижения.

В сегодняшнем матче общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и бельгийским "Брюгге" должен быть обновлён исторический рекорд для казахстанского футбола. Корреспондент Vesti.kz - о главных лицах этого достижения.

Для алматинцев это будет седьмая игра в основном турнире Лиги чемпионов - уже этим вечером они станут самыми опытными участниками турнира из Казахстана, опередив "Астану" (шесть игр). Но нужно понимать, что 10 лет назад, когда в Лиге чемпионов выступали столичные, формат был другим - шесть встреч вместо восьми.


Три футболиста "Кайрата" обновят национальный рекорд

Свои седьмые матчи в основном этапе турнира могут провести три казахстанских футболиста - 32-летний Еркин Тапалов, 23-летний Дамир Касабулат и 21-летний Александр Мрынский. Сейчас у них по шесть встреч.

Такое же количество на данный момент имеется у казахстанцев, выступавших в Лиге чемпионов 2015/16 в составе "Астаны" - Ненада Эрича, Евгения Постникова и Георгия Жукова.


Мрынский станет главным казахстанцем в истории ЛЧ

Если смотреть на количество игровых минут в Лиге чемпионов (без учёта квалификации), то на первое место в истории может выйти перспективный Мрынский. Сейчас он наиграл 531 минуту в шести встречах, выступая практически без замен.

Уже сегодня он с огромной долей вероятности опередит рекордсменов - экс-астанчан Эрича и Постникова, у которых по 540 минут. У тех же Тапалова (377) и Касабулата (328) догнать своего товарища по команде сегодня никак не получится, даже если он не выйдет на поле.

Дело в том, что у них только по одному полному матчу на общем этапе, а ещё они не всегда появлялись на поле в стартовом составе. В этом плане Мрынский был куда более стабилен. Более того, он провёл все восемь встреч в квалификации, поэтому в сумме сегодня он сыграет свой 15-й матч под эгидой Лиги чемпионов.

Александр Мрынский на пресс-конференции

Напомним, что матч "Кайрат" - "Брюгге" состоится сегодня, 20 января, на стадионе "Астана Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по казахстанскому времени, а в прямом эфире встречу покажет телеканал Qazaqstan.

Тренер "Кайрата" - о подготовке к ЛЧ, будущем Анарбекова и трансфере Нани в "Актобе"

Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️

