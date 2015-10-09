В "Актобе" сделали заявление по трансферам Нани и экс-игрока "Барселоны"

Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
В "Актобе" прокомментировали информацию о возможном подписании бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Луиша Нани и экс-полузащитника "Барселоны" Миралема Пьянича, сообщают Vesti.kz.

В "Актобе" прокомментировали информацию о возможном подписании бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Луиша Нани и экс-полузащитника "Барселоны" Миралема Пьянича, сообщают Vesti.kz.

В казахстанском клубе подтвердили, что ведут переговоры с многими игроками, однако имена потенциальных новичков раскрывать не стали.

"Клуб активно ведёт переговоры со многими игроками. Имена потенциальных новичков будет нецелесообразно озвучивать, поскольку официально пока ничего не достигнуто. Однако могу заверить в том, что "Актобе" на трансферном рынке постарается усилиться как минимум одним громким трансфером", — сообщили "Чемпионату" в пресс-службе "Актобе".

Ранее сообщалось, что после подписания контракта Пьянич и Нани будут получать одну из самых больших зарплат за всю историю казахстанской лиги.

Напомним, Нани выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира. Также в разное время играл за "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию", "Лацио", "Орландо Сити", "Венецию", "Мельбурн Виктори", "Адана Демирспор" и "Эштрелу".

Пьянич играл за французские "Мец", "Лион", итальянские "Рому", "Ювентус", турецкий "Бешикташ", московский ЦСКА и "Шарджу" из ОАЭ. С 2008 по 2024 год привлекался в сборную Боснии и Герцеговины.

