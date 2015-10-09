Чемпион мира отказался от "Реала" и выбрал клуб АПЛ: заявление француза

Французский полузащитник Поль Погба признался, что в 2016 году отказался от предложения мадридского "Реала", сделав выбор в пользу возвращения в "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

Выбор в пользу МЮ вместо "Бернабеу"

Тогда английский гранд заплатил "Ювентусу" рекордные 89 миллионов фунтов стерлингов. По словам Погба, летом 2016 года он всерьёз рассматривал оба варианта продолжения карьеры — как переход в "королевский клуб", так и возвращение на "Олд Траффорд".

"Честно говоря, со мной связался мадридский "Реал", и я подумывал перейти туда, а также рассматривал вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед". Моё сердце подсказывало мне вернуться (в "Юнайтед"), я не знаю почему, я не знал, что произойдёт. Но я это сделал, и я не жалею. Я никогда не жалел о своём выборе", — рассказал Погба в подкасте Beyond the Pitch.

Что было дальше

После возвращения в "Манчестер Юнайтед" Погба провёл в клубе несколько сезонов, а затем вновь оказался в туринском "Ювентусе". Однако второй этап карьеры в Италии сложился для хавбека крайне непросто.

Во время выступлений за "старую синьору" футболиста обвинили в нарушении антидопинговых правил, из-за чего он получил 18-месячную дисквалификацию, а туринский клуб впоследствии расторг контракт с игроком.

Новый этап в карьере

В июле прошлого года 32-летний чемпион мира-2018 подписал контракт с "Монако", начав новый этап своей карьеры во французской Лиге 1.

В текущем сезоне Погба принял участие в трёх матчах чемпионата Франции, проведя на поле в общей сложности 30 минут.

Перес нашёл идеального тренера для "Реала"

Paul Pogba admitted to snubbing Real Madrid in order to make his £89m move to Man United back in 2016 😳



The Frenchman opted to return to Old Trafford that summer, rather than leave Juventus for the Bernabeu 👀



🗣️ He told the Beyond the Pitch podcast: "To be honest, Real Madrid… pic.twitter.com/oSn5TUR4op — OneFootball (@OneFootball) January 19, 2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!