Стал известен первый финалист Кубка Азии после вылета Узбекистана

Определился первый финалист молодежного Кубка Азии (U23), который проходит в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.
В 1/2 финала сборная Японии встречалась с командой Южной Кореи и одержала минимальную победу со счетом 1:0.
Единственный гол на 36-й минуте забил Каито Коизуми.
Fastest to the ball and 🇯🇵 Kaito Koizumi makes it count!#AFCU23 | #JPNvKOR pic.twitter.com/zJOyfZsVmi— #AFCU23 (@afcasiancup) January 20, 2026
В финале японцы сыграют с победителем пары Китай - Вьетнам. Эта игра пройдет сегодня.
Отметим, что в 1/4 финала сборная Китая сенсационно обыграла команду Узбекистана (0:0 и 4:2 по пенальти).
Добавим, что на предыдущем Кубке Азии сборная Узбекистана дошла до финала, где уступила Японии.
𝗙𝗧 | 🇯🇵 Japan 1️⃣-0️⃣ Korea Republic 🇰🇷— #AFCU23 (@afcasiancup) January 20, 2026
Japan edge a tense semi-final battle to book their place in the #AFCU23 Final with a hard fought victory!#JPNvKOR pic.twitter.com/wxErJS2U1t
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама