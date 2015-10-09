Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сегодня 18:57
 

Стал известен первый финалист Кубка Азии после вылета Узбекистана

Стал известен первый финалист Кубка Азии после вылета Узбекистана

Определился первый финалист молодежного Кубка Азии (U23), который проходит в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала сборная Японии встречалась с командой Южной Кореи и одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол на 36-й минуте забил Каито Коизуми.

В финале японцы сыграют с победителем пары Китай - Вьетнам. Эта игра пройдет сегодня.

Отметим, что в 1/4 финала сборная Китая сенсационно обыграла команду Узбекистана (0:0 и 4:2 по пенальти).

Добавим, что на предыдущем Кубке Азии сборная Узбекистана дошла до финала, где уступила Японии.

