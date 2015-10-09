Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сборные
Сборная Казахстана сыграет с участником ЧМ по футболу: есть дата и место матча

Сборная Казахстана сыграет с участником ЧМ по футболу: есть дата и место матча Фото: Маржан Куандыкова/Vesti.kz©

Международная федерация футбола (FIFA) официально утвердила состав группы сборной Казахстана в рамках нового международного турнира FIFA Series 2026, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.

Международная федерация футбола (FIFA) официально утвердила состав группы сборной Казахстана в рамках нового международного турнира FIFA Series 2026, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.

Соперниками национальной команды станут сборные Намибии, Коморских островов и Кувейта. Команда Кувейта в 1982 году принимала участие на чемпионате мира по футболу.

Матчи пройдут в Астане на стадионе "Астана Арена" с 23 по 31 марта 2026 года.

Казахстан оказался в числе первых стран, получивших право принять матчи мужского турнира FIFA Series 2026.

Помимо нашей страны, хозяевами соревнований также станут Австралия, Азербайджан, Индонезия, Маврикий, Пуэрто-Рико, Руанда и Узбекистан. Игры среди женских национальных сборных пройдут в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Таиланде.

Казахстан готовится принять турнир FIFA, а Узбекистан уже узнал соперников

Формат FIFA Series предполагает участие четырех сборных из разных конфедераций в каждой группе. Каждая команда сыграет по два товарищеских матча в формате "финала четырех", что позволит национальным сборным получить качественную международную практику без дополнительной нагрузки на календарь.

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
