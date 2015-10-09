Замена лидеру или провал? Почему новичок "Кайрата" вызывает вопросы

Трансфер аргентинского вингера Себастьяна Себальоса в "Кайрат" на бумаге выглядит интересно, но корреспондент Vesti.kz сомневается, что 24-летний игрок даст необходимое качество алматинцам.

Постепенно, "Кайрат" начинает обновлять состав и производить замену тем игрокам, с которыми не были продлены контракты. Себальос, судя по позиции и левой рабочей ноге, выглядит игроком, призванным на замену Валерию Громыко (белорус может уехать в чемпионат Турции после матчей Лиги чемпионов).

Но при этом Себальос игрок иного типа и функционала - более подвижный и акцентированный на дриблинге и ударе, в то время как Громыко все-таки чаще исполнял роль инсайда в "Кайрате".

Себальос впервые вырывается из южноамериканского футбола и как у него пойдет с адаптацией в Казахстане, неизвестно. Себастьян никогда не играл на уровне высшего дивизиона чемпионата Аргентины и, по сути, его прорыв случился в прошлом году, но не на родине, а в чемпионате Боливии за "Реал Оруро".

Там ему удалось блеснуть результативностью - забил 12 голов и отдал три ассиста в 28 матчах. До 2025 года подобной статистики у него никогда не было. Что такое чемпионат Боливии, мы слабо представляем, но есть одна деталь. Сейчас там играет экс-форвард "Актобе" Дорни Ромеро (в КПЛ не блистал), в том же сезоне-2025 у него 15 голов. В общем, чемпионат Боливии, определённо, маркер не самого высшего качества среди южноамериканских лиг.

Себальос, в какой-то степени, кот в мешке - игрок с не подтвержденными качествами, одним ярким сезоном в не самой котируемой лиге. "Кайрат" рискует и пытается действовать экономично на рынке (это видно в том числе по переходам Лукаса Африко и Якко Оксанена).

Да, в последние годы у клуба минимальное количество промахов по иностранцам. Но надо сказать, что большинство из них до переезда в Алматы проявили себя либо в Европе, либо в КПЛ за другие клубы. К Себальосу не применишь ни одной из этих характеристик.

