Лига чемпионов
Сегодня 07:05
 

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Брюгге" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Брюгге" в Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

Сегодня, 20 января, алматинский "Кайрат" сыграет против бельгийского "Брюгге" в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Сегодня, 20 января, алматинский "Кайрат" сыграет против бельгийского "Брюгге" в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Где смотреть матч

Встреча пройдёт на стадионе "Астана Арена" в столице Казахстана и начнётся в 20:30 по местному времени. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan. Также просмотр матча будет доступен на официальном сайте вещателя. 

Статистические факты от ФНК

  • "Кайрат" раньше не встречался с представителями Бельгии;
  • "Брюгге" ранее не играл против команд из Казахстана;
  • "Брюгге" проведёт 150-й матч в главном еврокубке;
  • У "Кайрата" ни одной победы в 12 последних матчах общего этапа еврокубков;
  • В пяти последних матчах ЛЧ у "Брюгге" четыре ничьих и поражение;
  • "Брюгге" проиграл все три гостевых матча ЛЧ в текущем сезоне.

Турнирное положение команд

После шести сыгранных туров "Кайрат" набрал одно очко и идёт на последнем, 36-м, месте в турнирной таблице общего этапа главного еврокубка. "Брюгге", в свою очередь, имеет 4 балла и располагается на 30-й строчке.

Ранее главный тренер "Брюгге" Иван Леко оценил готовность своей команды и высказался о "Кайрате" в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин также рассказал о подготовке своей команды к матчу против бельгийского "Брюгге".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Брюгге
Брюгге
(Брюгге)
Живи спортом!