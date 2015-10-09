Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Брюгге" в Лиге чемпионов

Сегодня, 20 января, алматинский "Кайрат" сыграет против бельгийского "Брюгге" в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Где смотреть матч

Встреча пройдёт на стадионе "Астана Арена" в столице Казахстана и начнётся в 20:30 по местному времени. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan. Также просмотр матча будет доступен на официальном сайте вещателя.

Статистические факты от ФНК

"Кайрат" раньше не встречался с представителями Бельгии;

"Брюгге" ранее не играл против команд из Казахстана;

"Брюгге" проведёт 150-й матч в главном еврокубке;

У "Кайрата" ни одной победы в 12 последних матчах общего этапа еврокубков;

В пяти последних матчах ЛЧ у "Брюгге" четыре ничьих и поражение;

"Брюгге" проиграл все три гостевых матча ЛЧ в текущем сезоне.

Турнирное положение команд

После шести сыгранных туров "Кайрат" набрал одно очко и идёт на последнем, 36-м, месте в турнирной таблице общего этапа главного еврокубка. "Брюгге", в свою очередь, имеет 4 балла и располагается на 30-й строчке.

