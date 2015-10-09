Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Брюгге" в Лиге чемпионов

Сегодня, 20 января, алматинский "Кайрат" сыграет против бельгийского "Брюгге" в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Где смотреть матч
Встреча пройдёт на стадионе "Астана Арена" в столице Казахстана и начнётся в 20:30 по местному времени. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan. Также просмотр матча будет доступен на официальном сайте вещателя.
Статистические факты от ФНК
- "Кайрат" раньше не встречался с представителями Бельгии;
- "Брюгге" ранее не играл против команд из Казахстана;
- "Брюгге" проведёт 150-й матч в главном еврокубке;
- У "Кайрата" ни одной победы в 12 последних матчах общего этапа еврокубков;
- В пяти последних матчах ЛЧ у "Брюгге" четыре ничьих и поражение;
- "Брюгге" проиграл все три гостевых матча ЛЧ в текущем сезоне.
Турнирное положение команд
После шести сыгранных туров "Кайрат" набрал одно очко и идёт на последнем, 36-м, месте в турнирной таблице общего этапа главного еврокубка. "Брюгге", в свою очередь, имеет 4 балла и располагается на 30-й строчке.
Ранее главный тренер "Брюгге" Иван Леко оценил готовность своей команды и высказался о "Кайрате" в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов.
Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин также рассказал о подготовке своей команды к матчу против бельгийского "Брюгге".
ИИ назвал точный счёт матча Лиги чемпионов: "Кайрат" - "Брюгге"
