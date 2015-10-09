Казахстан за час понёс две потери на Australian Open-2026

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко завершили выступление в парном разряде Открытого чемпионата Австралии уже на стадии первого круга, передают Vesti.kz.

На старте турнира дуэту из Казахстана противостояли 37-летний Марсело Демолинер (Бразилия) и 44-летний Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды). Соперники уверенно контролировали ход встречи и добились победы в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч продолжался 59 минут и прошёл без серьёзных переломных моментов.

Бублик и Шевченко не сумели навязать борьбу на приёме, а бразильско-нидерландская пара стабильно реализовывала свои геймы, не оставив казахстанцам шансов на камбэк.

Бублик продолжает борьбу в одиночке

Несмотря на неудачу в парном разряде, Александр Бублик успешно стартовал в одиночном турнире Australian Open. В первом круге казахстанец уверенно обыграл американца Дженсона Бруксби (№48) в трёх сетах — 6:4, 6:4, 6:4.

Во втором раунде Бублика ждёт встреча с Мартоном Фучовичем (№55). Венгерский теннисист в стартовом матче одолел аргентинца Камило Уго Карабельи (№47) — 7:6(5), 6:1, 6:2.

Матч Бублик — Фучович запланирован на 21 января.

