КХЛ
Сегодня 07:26
 

Где и когда смотреть выездной матч "Барыса" в КХЛ

Где и когда смотреть выездной матч "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 20 января, астанинский "Барыс" сыграет на выезде против тольяттинской "Лады" в рамках матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Тольятти (Россия) и стартует в 20:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры начнётся в 19:50 на телеканале Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя.

"Барыс" провёл 48 матчей в текущем сезоне КХЛ и набрал 39 очков. На данный момент столичный клуб идёт на 10-м месте Восточной конференции лиги.

"Лада", в свою очередь, за 47 игр имеет 32 балла и располагается на последней, 11-й, строчке на Западе.

В последнем матче казахстанцы сотворили сенсацию, обыграв на домашнем льду московский ЦСКА со счётом 3:1.

Тольяттинский коллектив также успешно провёл последнюю встречу, разгромив у себя на арене "Сочи" - 4:0.


Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Тольятти   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Лада
Лада
(Тольятти)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Лада
Ничья
Барыс
Проголосовало 18 человек

