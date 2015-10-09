"Барыс" сотворил сенсацию в КХЛ

Столичный "Барыс" обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. Первая шайба была заброшена на 13-й минуте: отличился нападающий астанчан Томпсон Тайс.

Следующий гол был забит лишь в третьем периоде: на 54-й минуте Майкл Веккьоне поразил ворота ЦСКА - 2:0.

"Армейцы" отыгрались на 57-й минуте благодаря шайбе максима Соркина. Впрочем, за 40 секунд до финальной сирены Веккьоне поразил пустые ворота - 3:1.

Таким образом, "Барыс" одержал первую победу после пяти поражений кряду.

Следующий матч астанчане проведут 20 января на выезде против тольяттинской "Лады".

