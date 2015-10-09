Роман Старченко стал тренером, но есть нюанс

Легенда "Барыса" Роман Старченко стал тренером "Номада", хотя ещё недавно выходил на лёд в качестве игрока, передают Vesti.kz.

Как сообщает Шайба.kz, он был замечен на тренерском мостике фарм-клуба во втором домашнем матче против "Кулагера", где помогает наставнику "кочевников" Константину Пушкарёву.

В нынешнем сезоне 39-летний ветеран сыграл в регулярном чемпионате КХЛ девять матчей и отметился результативной передачей. Ранее главный тренер астанинской команды Михаил Кравец раскритиковал опытного нападающего за отсутствие голов. В составе "Номада" хоккеист провёл девять игр и набрал семь (2+5) очков.

Как пояснили в пресс-службе "Барыса", появление Романа Старченко на тренерском мостике "Номада" является разовой акцией. Ему дали возможность посмотреть на игру команды в роли наставника. Воспитанник Усть-Каменогорска не завершал карьеру и готов ещё играть.

