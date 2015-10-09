"Иначе нам будет сложно" - футболист сборной "Бельгии" высоко оценил "Кайрат"

Нападающий "Брюгге" Ромео Верман решительно настроен на матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Встреча пройдёт завтра в Астане, передаёт корреспондент Vesti.kz.

- Чувствуете ли вы давление после двух поражений кряду?

- В целом, да, редко бывает такое, что мы проигрываем два матча подряд. Действительно, это тяжело. Если мы хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов, то должны добывать результат.

- Ромео, этот стадион для тебя - особенное место, ведь здесь ты дебютировал за сборную Бельгии в ноябре. Какой настрой у тебя на завтра?

- Это действительно особое место для меня. Мне приятно вернуться. Но завтра будет совершенно другая игра. "Кайрат" хорошо организован. Нам нужно действительно постараться, иначе нам будет очень сложно.

- Готовились ли вы к этому противостоянию как-то по-особенному, тем более у вас был столь длительный перелёт?

- Я уже прилетал в Астану со сборной Бельгии, поэтому у меня был опыт. В полёте надо было адаптировать свой сон, использовать компрессионные чулки. Это всё основные моменты.

Отметим, что в 27 матчах во всех турнирах этого сезона 21-летний Ромео забил девять голов. Однако в основном этапе Лиги чемпионов он ещё не забивал.

