В "Кайрате" сделали заявление об участии Сатпаева в матче с "Брюгге"

Лидер "Кайрата" Дастан Сатпаев не поможет команде в домашней игре общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". Это на предматчевой пресс-конференции подтвердил главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин, передаёт корреспондент Vesti.kz.

"Досика мы не увидим точно, его и на сборах не было, он проходит лечение. Да, для нас это потеря, но для нас важно здоровье игрока, тем более такого, как Дастан. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

Смотрите, там какая ситуация: я так понял, что можно решить вопрос этот оперативно, а можно и не оперативно, более длительное время. Насколько я знаю, решили обойтись без операции, поэтому всё затягивается. Но когда он восстановится... Надеемся, что уже в Турции, где с 3 февраля у нас запланирован второй сбор, он будет с нами", - заявил Уразбахтин.