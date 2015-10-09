Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 18:45
 

В "Кайрате" сделали заявление об участии Сатпаева в матче с "Брюгге"

  Комментарии

В "Кайрате" сделали заявление об участии Сатпаева в матче с "Брюгге" Дастан Сатпаев. Фото: Vesti.kz/Болат Айтмолда©

Лидер "Кайрата" Дастан Сатпаев не поможет команде в домашней игре общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". Это на предматчевой пресс-конференции подтвердил главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин, передаёт корреспондент Vesti.kz.

"Досика мы не увидим точно, его и на сборах не было, он проходит лечение. Да, для нас это потеря, но для нас важно здоровье игрока, тем более такого, как Дастан. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

Смотрите, там какая ситуация: я так понял, что можно решить вопрос этот оперативно, а можно и не оперативно, более длительное время. Насколько я знаю, решили обойтись без операции, поэтому всё затягивается. Но когда он восстановится... Надеемся, что уже в Турции, где с 3 февраля у нас запланирован второй сбор, он будет с нами", - заявил Уразбахтин.

Таким образом 17-летний нападающий пропустит уже вторую подряд игру команды на общем этапе. Ранее он не был задействован в декарбрьском матче в Астане против греческого "Олимпиакоса" (0:1).

Напомним, что последний домашний матч "Кайрата" в Лиге чемпионов 2025/26 состоится завтра, 20 января, в 20:30 по казахстанскому времени. Встречу примет стадион "Астана Арена".

Когда некуда тратить деньги: почему переход Нани в "Актобе" станет позором для КПЛ?

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
20 января 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Брюгге
Брюгге
(Брюгге)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Брюгге
Проголосовало 680 человек

Живи спортом!