Когда некуда тратить деньги: почему переход Нани в "Актобе" станет позором для КПЛ?

18 января стал днём, когда в казахстанском футболе прогремела настоящая трансферная "бомба" - это много информаций и подтверждений от различных источников о подписании "Актобе" экс-вингера сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Луиша Нани. Корреспондент Vesti.kz не понимает всеобщего восторга от возможного подписания. Почему - читайте в этом материале.

Сообщалось, что все детали уже согласованы: 39-летний футболист возобновит карьеру и подпишет годичный контракт с красно-белыми, а его зарплата станет рекордной в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

Нани уже больше года на футбольной "пенсии"

Последний официальный матч португалец провёл в ноябре 2024 года, когда играл в высшем дивизионе Португалии за "Эштрелу". Сезон он в итоге не доиграл, а за три месяца в клубе отметился одним голом в десяти встречах во всех турнирах.

Показательно и то, что Нани только в 50 процентах случаев выходил на поле в основном составе команды из нижней части португальского чемпионата и ни в одной встрече не провёл все 90 минут. Пользы от него было откровенно немного.

В сентябре 2025 года Нани заезжал в Москву (Россия), где принял участие в одной игре местной, в той самой, где участвуют много бывших профессионалов, в том числе казахстанцев . Он сыграл за командупротиви открыл счёт в матче, реализовав пенальти. Однако это не помогло одержать победу - 1:3.

Эту разовую акцию считать за проведённый на профессиональном уровне матч ни в коем случае нельзя. Нани как был на футбольной "пенсии", так на ней и остался. И теперь он готов возобновить карьеру в "Актобе". Но зачем и для чего?..

Последний яркий сезон чемпион Европы выдал 5 лет назад

Яркий и шустрый дриблёр с 17 номером из "Манчестер Юнайтед" уже давно в прошлом. Понятно, что многие фаны красных дьяволов, проживающие в Казахстане, начали ностальгировать и просматривать его хайлайты после вчерашних новостей. Но это было на стыке позапрошлого и прошлого десятилетий...

Фактически же последние пять лет Нани был футбольным туристом, зарабатывая большие деньги, но не давая результата. Мы уже рассказали про его три месяца в "Эштреле" с десятью матчами и одним голом. До этого был сезон в турецком "Адана Демирспоре" с Абатом Аймбетовым и Марио Балотелли: там португалец оформил 4+3 в 34 матчах. Не самая худшая статистика, но и не вау.

Перед этим был опыт выступлений в Австралии за. Там в девяти матчах Нани отметился только одним ассистом. Похожая ситуация была в сезоне 2021/22 виз- в 11 матчах единственная голевая передача.

Где Нани реально тащил, так это в МЛС в составе "Орландо". С 2019 по 2021 годы он провёл 88 матчей во всех официальных турнирах за клуб, в которых выбил 31 гол и 18 ассистов. Начиная с 2022 года он нигде похожей результативности не давал, да и мотивации наверняка уже не было. Будет ли она в Казахстане? Ответ практически очевиден, тем более после 15 месяцев "пенсии".

Риск травмы и неокупаемый космический контракт

Нани будет зарабатывать больше, чем какой-либо игрок когда-либо в КПЛ. Но есть ли смысл платить футболисту, которому 39 лет, такие бешеные деньги, когда он уже давно не показывал ярких выступлений?

Кто-то скажет, что КПЛ - менее развитая лига, и забивать тут он сможет даже не выходя из "пенсионного" состояния. Но в Казахстане много единоборств, много борьбы, низкий блок в обороне, многие команды играют в закрытый футбол, паркуют "автобус". Забивать очень даже непросто.

Сложно сказать, за счёт чего Нани неожиданно вернёт топ-уровень и будет разрывать КПЛ. Недооценивать лигу в этом отношении не нужно, а уж тем более переоценивать звёздного португальца.

Не исключено, что растренированный организм Нани подведёт его в нужный момент. В Австралии он уже пропускал несколько месяцев подряд из-за тяжёлой травмы. В 39 лет риск только увеличивается. Добавьте сюда фактор некачественных полей во многих казахстанских городах.

С другой стороны, может и сам Нани не против "полечиться" какое-то время, чтобы лишний раз себя не нагружать? А деньги будут в любом случае пополнять банковский счёт. А тем, кто говорит про "старичков" Андрея Аршавина и Вагнера Лава в "Кайрате", то нужно напомнить: Нани - 39 лет, а этим двоим, на момент их подписания, было 34 и 36, и это немного другая история, тем более они много лет провели в России, где футбол во многом похож на наш.

Насколько вообще соизмерима потенциальная зарплата с тем, какую пользу может дать ветеран? Тут нельзя не согласиться с экс-тренером "Актобе" Алексеем Багой, который раскритиковал идею приглашения Нани. Уверен, что на те условия, которые предложены португальцу, можно подписать нескольких легионеров уровня того же Усмана Камара, который ушёл из "Астаны" этой зимой (а он в расцвете сил и уже зарекомендовал себя в КПЛ, адаптирован к местному футболу).

Однако руководство красно-белых думает больше о маркетинге (скорее всего краткосрочном), а не о целях добиться с командой максимума. История о приглашении Миралема Пьянича примерно такая же: по игре вопросов к боснийцу меньше, но платить ему рекордную зарплату - всё тот же абсурд, как и в случае с Нани. А в слухи про переговоры ссовсем не верится - к чему бы ему менять вайбовый МЛС на КПЛ? У него и там всё отлично, и вряд ли его можно заманить какими-то деньгами в Казахстан.

Почти все в нашей стране радовались, когда в клубы стали инвестировать деньги бизнесмены и меценаты. Но если средства будут уходить на завершивших карьеру звёзд нулевых, то никакого развития в футболе не будет, и это будет больше походить на ту же Медиалигу.

Уже есть мнение, что Нани будет мотивировать и подсказывать, помогать в раздевалке - но это не соизмеримо с его личными условиями. Если основная задача именно мотивация и подсказывать, то можно приглашать таких игроков на условные мастер-классы или предлагать им роль консультанта. Фактически команде нужен игрок, способный решать большие задачи на поле - здесь и сейчас.

