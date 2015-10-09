Бывший игрок "Барселоны" возобновит карьеру в самом популярном клубе Казахстана

Известный боснийский полузащитник Миралем Пьянич перейдёт в "Актобе", клуб с самой большой фанатской армией в Казахстане, передают Vesti.kz.

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, бывший футболист "Барселоны" и московского ЦСКА возобновит карьеру в 35 лет и подпишет контракт с клубом из Казахстана на один год вслед за 39-летним португальцем Нани. Оба игрока будут получать самую большую зарплату за всю историю местной лиги.

Также отмечается, что "Актобе" интересовался Томасом Мюллером: 36-летний немец уже почти договорился о контракте до лета 2026-го, но передумал, когда узнал, что в Премьер-лиге Казахстана придётся играть на полях с искусственным газоном.

Легенда португальского футбола продолжит карьеру в Казахстане

Отметим, что за свою карьеру Пьянич также играл за французские "Мец", "Лион", итальянские "Рому", "Ювентус", турецкий "Бешикташ" и "Шарджу" из ОАЭ. С 2008 по 2024 год привлекался в сборную Боснии и Герцеговины.

