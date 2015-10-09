Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Бывший игрок "Барселоны" возобновит карьеру в самом популярном клубе Казахстана

Бывший игрок "Барселоны" возобновит карьеру в самом популярном клубе Казахстана Миралем Пьянич. ©Depositphotos/canno73

Известный боснийский полузащитник Миралем Пьянич перейдёт в "Актобе", клуб с самой большой фанатской армией в Казахстане, передают Vesti.kz.

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, бывший футболист "Барселоны" и московского ЦСКА возобновит карьеру в 35 лет и подпишет контракт с клубом из Казахстана на один год вслед за 39-летним португальцем Нани. Оба игрока будут получать самую большую зарплату за всю историю местной лиги.

Также отмечается, что "Актобе" интересовался Томасом Мюллером: 36-летний немец уже почти договорился о контракте до лета 2026-го, но передумал, когда узнал, что в Премьер-лиге Казахстана придётся играть на полях с искусственным газоном.

Легенда португальского футбола продолжит карьеру в Казахстане

Отметим, что за свою карьеру Пьянич также играл за французские "Мец", "Лион", итальянские "Рому", "Ювентус", турецкий "Бешикташ" и "Шарджу" из ОАЭ. С 2008 по 2024 год привлекался в сборную Боснии и Герцеговины.

Ранее экс-тренер "Актобе" разоблачил трансфер Нани, подробности - по ссылке.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

