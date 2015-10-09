Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 10:24
 

"Атлетико" хочет подписать игроков "Барсы" и ПСЖ и обойти "Реал" в Ла Лиге

Мадридский "Атлетико" нацелен на два трансфера в центр поля, чтобы усилить состав и бороться за титул Ла Лиги. "Матрасники" рассматривают Марка Касадо из "Барселоны" и Ли Кан Ина из "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Марк Касадо – возможность из "Барселоны"

Касадо ценится за тактический интеллект, трудоспособность и умение читать игру. Его будущее в "Барселоне" не гарантировано из-за высокой конкуренции и необходимости оптимизировать состав. В "Атлетико" видят в нём идеальное усиление: молодой футболист с опытом игры в элите готов сразу выполнять значимую роль и добавить порядка и интенсивности в командной игре.

Ли Кан Ин – креативное усиление для атаки

Южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин способен создавать моменты между линиями и разнообразить атаку. В ПСЖ он пока не является ключевым игроком, что делает его потенциально доступным для перехода в Испанию. "Атлетико" рассчитывает на его креативность и нестандартные решения в решающих матчах.

За обоими трансферами активно следит спортивный директор "Атлетико" Матеу Алемани, стремящийся опередить конкурентов на рынке и завершить сделки как можно быстрее.

Цель "Атлетико"

Клуб стремится усилить центр поля двумя дополняющими друг друга игроками, повысить конкурентоспособность команды и попытаться обойти "Реал" в гонке за чемпионство Ла Лиги. С Касадо и Ли Кан Ином "матрасники" рассчитывают воплотить этот план.

