Профи-бокс
Сегодня 22:52
 

Чемпион мира сослался на спарринги и заговорил о нокауте Бивола

©x.com/bivol_d

Действующий чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес заявил, что уверен в своей способности завершить досрочно возможный поединок с обладателем поясов WBO, WBA и IBF в категории до 79,2 кг Дмитрием Биволом, сообщают Vesti.kz.

"Я много спарринговал с Дмитрием Биволом. Поэтому знаю, что происходило на этих спаррингах. Я мог бы его победить, нокаутировать", – сказал Бенавидес.

Американцу мексиканского происхождения 29 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге 17 августа 2013 года и за это время провёл безупречную карьеру: 31 победа, из которых 25 — нокаутом, и ни одного поражения.

По информации инсайдеров, следующим соперником Бенавидеса может стать действующий чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе мексиканец Хильберто Рамирес.

