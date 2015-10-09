Чемпион мира сослался на спарринги и заговорил о нокауте Бивола

Действующий чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес заявил, что уверен в своей способности завершить досрочно возможный поединок с обладателем поясов WBO, WBA и IBF в категории до 79,2 кг Дмитрием Биволом, сообщают Vesti.kz.
"Я много спарринговал с Дмитрием Биволом. Поэтому знаю, что происходило на этих спаррингах. Я мог бы его победить, нокаутировать", – сказал Бенавидес.
“Canelo wasn't able do it. You think you are the right Mexican to beat Bivol?”— Danny (@dantheboxingman) January 19, 2026
David Benavidez: “I've sparred (Dmitry)Bivol a lot. So, I know what happened in those sparring sessions so ya, I could beat him. I can knock him out”
👀#Boxing #BenavidezZurdo
💥🥊
🎥: @FightHubTV pic.twitter.com/D9abtaiN9J
Американцу мексиканского происхождения 29 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге 17 августа 2013 года и за это время провёл безупречную карьеру: 31 победа, из которых 25 — нокаутом, и ни одного поражения.
По информации инсайдеров, следующим соперником Бенавидеса может стать действующий чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе мексиканец Хильберто Рамирес.
