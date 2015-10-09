Казахстанский теннисист сотворил камбэк на старте Australian Open-2026

Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№97) вышел во второй круг Australian Open-2026 в Мельбурне, передают Vesti.kz.

В первом круге он обыграл шведа Элиаса Имера (№175) со счётом 3:6, 7:5, 6:4, 6:1. Шевченко проиграл первый сет, но затем выиграл три партии подряд и оформил камбэк.

Матч длился 3 часа 17 минут. За это время казахстанец сделал девять эйсов и допустил пять двойных ошибок, тогда как представитель Швеции выполнил одну подачу навылет и совершил четыре двойные ошибки.

Ранее ни Шевченко, ни Имер не проходили во второй круг Australian Open.

Следующим соперником Александра станет победитель встречи между Лёрнером Тьеном (№29, США) и Маркосом Гироном (№51, США).

