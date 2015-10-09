"Ливерпуль" определился с будущим Арне Слота

Руководство "Ливерпуля" не планирует кадровых встрясок на тренерском мостике, передают Vesti.kz.

Как сообщает The Athletic, Арне Слот сохранит пост главного тренера как минимум до конца текущего сезона, несмотря на нестабильные результаты команды.

Владельцы клуба продолжают полностью доверять 47-летнему нидерландскому специалисту. В "Ливерпуле" не хотят повторять сценарий своих конкурентов - "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые по ходу сезона решились на смену тренеров, расставшись с Рубеном Аморимом и Энцо Мареской соответственно.

В стане "красных" делают ставку на стабильность и считают, что Слот заслуживает времени для выстраивания проекта. При этом перед командой поставлена чёткая цель на сезон - финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Сейчас "Ливерпуль" идёт на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ и остаётся в борьбе за выполнение этой задачи.

Каким стал "Ливерпуль" при Слоте?

Арне Слот возглавил "Ливерпуль" 1 июня 2024 года, приняв команду у Юргена Клоппа накануне сезона-2024/25. Уже в дебютном году нидерландский специалист добился исторического успеха: привёл клуб к чемпионству в АПЛ и стал первым тренером из Нидерландов, выигравшим этот турнир.

Кроме титула АПЛ, "Ливерпуль" под его руководством дошёл до финала Кубка лиги и остановился на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда выдала впечатляющий старт в чемпионате, установив клубный рекорд по количеству побед в первых турах АПЛ, а процент выигранных матчей Слота стал одним из самых высоких в истории клуба - вторым после лучших сезонов эпохи Клоппа.

