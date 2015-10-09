Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 15:30
 

"Ливерпуль" принял решение по трансферу Мохамеда Салаха

  Комментарии

Поделиться
"Ливерпуль" принял решение по трансферу Мохамеда Салаха Мохамед Салах. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Английский "Ливерпуль" определился с позицией по будущему одного из своих ключевых игроков — египетского вингера Мохамеда Салаха, передают Vesti.kz.

Поделиться

Английский "Ливерпуль" определился с позицией по будущему одного из своих ключевых игроков — египетского вингера Мохамеда Салаха, передают Vesti.kz.

Однозначная позиция клуба

Как сообщает The Athletic, в мерсисайдском клубе рассчитывают, что 33-летний нападающий доиграет сезон-2025/26 на "Энфилде". Несмотря на недавние скандалы и слухи о возможном уходе, руководство "Ливерпуля" сохраняет уверенность, что египтянин останется в команде как минимум до лета.

Фактор Кубка Африки

В настоящее время Салах выступает за сборную Египта на Кубке африканских наций. Он находится в отличной форме, забив четыре мяча в четырёх матчах турнира, а в полуфинале его команда сыграет с Сенегалом. Успешное выступление на международной арене лишь подогревает интерес к футболисту.

Напряжённость вокруг будущего

Будущее Салаха оказалось под вопросом после его резонансных заявлений в декабре 2025 года. Футболист открыто выразил недовольство действиями клуба и дал понять, что его отношения с главным тренером Арне Слотом серьёзно испортились. После скандального интервью египтянин был временно выведен из состава, однако позже вновь вернулся в команду.

Что дальше

В "Ливерпуле" надеются, что ситуация стабилизируется и Салах продолжит выполнять контракт, рассчитанный до лета 2027 года. При этом вариант с уходом в межсезонье полностью не исключён — многое будет зависеть от того, удастся ли сторонам урегулировать внутренние разногласия.

Салах выступает за "красных" с 2017 года, перейдя из "Ромы". За это время он стал одной из главных фигур в истории клуба, выиграв два титула английской премьер-лиги (АПЛ) и Лигу чемпионов. В текущем сезоне в чемпионате Англии египтянин провёл 14 матчей и забил четыре мяча — показатели ниже привычного уровня, что также влияет на обсуждение его будущего.

Сенсацией обернулся матч Египта на Кубке Африки после отказа от Салаха

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 января 22:30   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Парма
Парма
(Парма)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Парма
Проголосовало 138 человек

Реклама

Живи спортом!