"Ливерпуль" принял решение по трансферу Мохамеда Салаха

Английский "Ливерпуль" определился с позицией по будущему одного из своих ключевых игроков — египетского вингера Мохамеда Салаха, передают Vesti.kz.

Однозначная позиция клуба

Как сообщает The Athletic, в мерсисайдском клубе рассчитывают, что 33-летний нападающий доиграет сезон-2025/26 на "Энфилде". Несмотря на недавние скандалы и слухи о возможном уходе, руководство "Ливерпуля" сохраняет уверенность, что египтянин останется в команде как минимум до лета.

Фактор Кубка Африки

В настоящее время Салах выступает за сборную Египта на Кубке африканских наций. Он находится в отличной форме, забив четыре мяча в четырёх матчах турнира, а в полуфинале его команда сыграет с Сенегалом. Успешное выступление на международной арене лишь подогревает интерес к футболисту.

Напряжённость вокруг будущего

Будущее Салаха оказалось под вопросом после его резонансных заявлений в декабре 2025 года. Футболист открыто выразил недовольство действиями клуба и дал понять, что его отношения с главным тренером Арне Слотом серьёзно испортились. После скандального интервью египтянин был временно выведен из состава, однако позже вновь вернулся в команду.

Что дальше

В "Ливерпуле" надеются, что ситуация стабилизируется и Салах продолжит выполнять контракт, рассчитанный до лета 2027 года. При этом вариант с уходом в межсезонье полностью не исключён — многое будет зависеть от того, удастся ли сторонам урегулировать внутренние разногласия.

Салах выступает за "красных" с 2017 года, перейдя из "Ромы". За это время он стал одной из главных фигур в истории клуба, выиграв два титула английской премьер-лиги (АПЛ) и Лигу чемпионов. В текущем сезоне в чемпионате Англии египтянин провёл 14 матчей и забил четыре мяча — показатели ниже привычного уровня, что также влияет на обсуждение его будущего.

Сенсацией обернулся матч Египта на Кубке Африки после отказа от Салаха

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!