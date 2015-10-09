Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 08:59
 

"Ливерпуль" поспорит с "Реалом" за 20-летнюю звезду

"Ливерпуль" намерен побороться с ведущими европейскими клубами за перспективного нидерландского полузащитника Кеса Смита, сообщают Vesti.kz.

Мерсисайдцы сделали 20-летнего игрока "АЗ Алкмаар" главным приоритетом на предстоящее летнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур. Параллельно интерес к Смита проявляет мадридский "Реал" — в "Ливерпуле" это знают, но готовы дать бой "сливочным" за талантливого хавбека.

Руководство "АЗ Алкмаар" рассчитывает на рекордную для клуба сумму от продажи воспитанника — более 50 млн евро. Стоимость Смита по данным Transfermarkt сейчас составляет 22 млн евро; 20 января он отметит своё 20-летие.

