"Ливерпуль" поспорит с "Реалом" за 20-летнюю звезду

"Ливерпуль" намерен побороться с ведущими европейскими клубами за перспективного нидерландского полузащитника Кеса Смита, сообщают Vesti.kz.

Мерсисайдцы сделали 20-летнего игрока "АЗ Алкмаар" главным приоритетом на предстоящее летнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур. Параллельно интерес к Смита проявляет мадридский "Реал" — в "Ливерпуле" это знают, но готовы дать бой "сливочным" за талантливого хавбека.

Руководство "АЗ Алкмаар" рассчитывает на рекордную для клуба сумму от продажи воспитанника — более 50 млн евро. Стоимость Смита по данным Transfermarkt сейчас составляет 22 млн евро; 20 января он отметит своё 20-летие.

