Допинг-скандал Жанибека Алимханулы: известен результат пробы В

Президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков подтвердил наличие положительной допинг-пробы у чемпиона мира по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) и сообщил, что сейчас ведётся разбирательство, чтобы выяснить, принимал ли спортсмен запрещённое вещество осознанно или оно попало в организм случайно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Kazinform.

На данный момент боксёр временно отстранён от участия во всех поединках до окончания разбирательства

"Недавно пришла заключительная экспертиза от VADA из Америки на 34-х листах, да проба В подтвердила (наличие допинга у Алимханулы — прим. ред). Сейчас момент такой, что юрисдикцию над Жанибеком взяла наша федерация, так как он лицензированный боксер нашей федерации и последний вечер бокса (с его участием) проходил в Астане, где с нашей санкции был проведен вечер бокса. Вопрос сейчас стоит в том, осознанно ли он это принимал, либо как это попало в его организм. Вот здесь вопрос пока стоит так", — заявил президент КФПБ Рахимжан Ерденбеков.

Напомним, в начале декабря стало известно, что допинг-проба A Алимханулы дала положительный результат на запрещённое вещество. В результате был отменён его объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой (32-3-3, 19 KO).

После обнародования данных теста команда боксёра настояла на вскрытии пробы B — процедура состоялась 9 января.

Итоги проверки станут определяющими для дальнейшей карьеры Алимханулы — они повлияют на его чемпионский статус и перспективы проведения будущих титульных боёв.

