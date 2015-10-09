Рыбакина раскрыла главный момент подготовки к Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) прокомментировала победу в первом матче Открытого чемпионата Австралии, поделившись впечатлениями от игры и проделанной работы после предыдущего турнира, сообщают Vesti.kz.

Напомним, на старте турнира Елена обыграла словенку Кайю Йуван (№100).

— Довольна победой, первые матчи всегда тяжёлые. Довольна тем, как подавала, на прошлом турнире подача не шла. Я много над этим работала, надеюсь, следующий матч будет ещё лучше.

— Над чем работали после последнего турнира?

— Мы работали над подачей, сегодня она хорошо шла. Надеюсь, так же будет и дальше по турниру. Надо было поработать над деталями. Сегодня что-то работало, что-то нет. Первые матчи всегда сложные. Надеюсь, завтра смогу ещё прибавить и покажу это на корте, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Во втором круге, который состоится 22 января Рыбакина сыграет с представительницей Франции Варварой Грачёвой (№77).

