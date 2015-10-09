Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 09:09
 

"Она очень крепкая": что пишут о сенсации казахстанки на Australian Open

  Комментарии

Поделиться
"Она очень крепкая": что пишут о сенсации казахстанки на Australian Open ©Depositphotos

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационную победу казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (№105) над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (№59) на старте первого турнира "Большого шлема" в новом году — Australian Open, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационную победу казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (№105) над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (№59) на старте первого турнира "Большого шлема" в новом году — Australian Open, сообщают Vesti.kz.

Казахстанка оформила камбэк и сенсацию на старте Australian Open

• Путинцева обыграла Беатрис Хаддад Майю 3:6, 7:5, 6:3.
• Проигрывала сет и брейк.
• Юлия всегда остаётся одной из самых стойких соперниц, которых тяжело обыграть.
• Сегодня она использовала весь свой арсенал приёмов против Беатрис и в конце концов смогла вернуться в матч.
• Десятый раз в карьере Юлия выходит во второй круг Australian Open.
• Она. Очень. Крепкая, — пишет источник.

Ранее Юлия и Беатрис дважды встречались друг с другом, и обе предыдущие встречи также завершались в трёх сетах, причём победительницей становилась представительница Бразилии.

В одиночных турнирах за Казахстан также выступят Елена Рыбакина (№5) и Зарина Дияс (№285), а в мужской сетке — Александр Бублик (№10) и Александр Шевченко (№104).

Подробности — в материале.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/64 финала, женщины
20 января 05:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Йуван
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!