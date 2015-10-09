"Она очень крепкая": что пишут о сенсации казахстанки на Australian Open

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационную победу казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (№105) над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (№59) на старте первого турнира "Большого шлема" в новом году — Australian Open, сообщают Vesti.kz.
Казахстанка оформила камбэк и сенсацию на старте Australian Open
• Путинцева обыграла Беатрис Хаддад Майю 3:6, 7:5, 6:3.
• Проигрывала сет и брейк.
• Юлия всегда остаётся одной из самых стойких соперниц, которых тяжело обыграть.
• Сегодня она использовала весь свой арсенал приёмов против Беатрис и в конце концов смогла вернуться в матч.
• Десятый раз в карьере Юлия выходит во второй круг Australian Open.
• Она. Очень. Крепкая, — пишет источник.
Ранее Юлия и Беатрис дважды встречались друг с другом, и обе предыдущие встречи также завершались в трёх сетах, причём победительницей становилась представительница Бразилии.
В одиночных турнирах за Казахстан также выступят Елена Рыбакина (№5) и Зарина Дияс (№285), а в мужской сетке — Александр Бублик (№10) и Александр Шевченко (№104).
