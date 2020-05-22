Форвард сборной Казахстана рассказал о новом клубе, шайбе в ворота России и карьере в "Барысе"

Нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев в интервью Russia-Hockey.ru рассказал о переходе в российскую "Югру", вспомнил свою шайбу в ворота одного из лучших вратарей НХЛ Сергея Бобровского на чемпионате мира и назвал этап в "Барысе" одним из лучших в карьере.



Команду Рымарев сменил 22 мая. В новом сезоне казахстанцы не будут считаться легионерами в КХЛ и ВХЛ.



- Предложение от генерального менеджера "Югры" мне поступало еще в прошлом сезоне. Но переход состоялся только нынешним летом, когда стал свободным агентом, - сказал Рымарев.- Ханты-Мансийск - один из фаворитов ВХЛ. Играл против этой команды еще в КХЛ, когда защищал цвета "Барыса". Думаю, что КХЛ-овский потенциал у "Югры" есть и сегодня. Рано или поздно команда вернется в главную лигу.- Знаю двух-трех человек, которые в свое время выступали в "Торпедо".- Судя по прошлому сезону, в скоростной и атакующий. Это не удивительно, ведь команду возглавляет Вадим Епанчинцев, тренер с опытом работы в КХЛ.- Надо еще заслужить эти сравнения. Но в свое время еще мальчишкой в Усть-Каменогорске по телевизору смотрел матчи "Спартака" и ЦСКА, в которых Вадим Епанчинцев запомнился как мастер и игровик.- Это решит тренерский штаб. Но моя задача в целом понятна - нужно забивать голы и помогать команде выигрывать. Тем более что задачи у "Югры" всегда максимальные.- На мой взгляд, пропасти между лигами нет. Но в КХЛ у тебя меньше времени на принятие решений, также там выше скорости. Зато в ВХЛ больше доверяют молодым и выше плотность в лиге.- Одним из лучших. Могу также выделить сезоны в "Барысе" и несколько чемпионатов мира за сборную Казахстана.- Да, тот гол не забыть, ведь удалось обмануть одного из лучших голкиперов в мире. После двух периодов мы играли со звездной сборной России на равных - 4:4. Были близки к сенсации, но в концовке пошли удаления и мы обидно уступили в две шайбы. Помню, как переживали то поражение все хоккеисты нашей сборной и тренерский штаб во главе с Андреем Назаровым.- Очень обидное поражение. Не могу сказать, что тренерский штаб нас недонастроил, недооценки соперника не было. Но мы упустили десятки голевых моментов, а поляки реализовали все, что создали. Тяжелый урок для сборной Казахстана.- Пока, наверное, да. Но надеюсь, что свои самые главные и победные шайбы оставил на "Югру".31-летний Рымарев с 2016 года выступал за родное "" из Усть-Каменогорска. В минувшем сезоне он набрал 54 (28+26) очка в 52 матчах регулярного чемпионата и три (2+1) балла в пяти играх плей-офф.Кроме родного клуба, Рымарев выступал за "", "" и "". В КХЛ в период с 2008 по 2016 год форвард сыграл 207 матчей и набрал 44 (17+27) очка.В составеРымарев играл на восьми чемпионатах мира, в том числе и на ЧМ-2019 в Нур-Султане. Последний раз в национальной команде он выступал в феврале, когда набрал два (1+1) очка в трех матчах квалификации Олимпиады-2022.