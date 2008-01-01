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Новости по теме: Сарыарка

Экс-хоккеист
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"Сарыарка" после ухода из российской лиги рассталась с шестью хоккеистами
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Американский новичок "Сарыарки" высказался об уходе клуба из российской лиги
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Федерация хоккея России отреагировала на уход трех казахстанских клубов из лиги
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"Сарыарка", "Торпедо" и фарм-клуб "Барыса" официально ушли из российской лиги
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Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
Нефтчи КА Кара-Балта 11:00
Каганат Алай(II) 11:00
Дордой Бш Абдыш-Ата 17:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
Минск Неман 20:00
Футбол. Чемпионат Латвии 2020
Валмиера Лиепая 21:00
1 1,808 X 4,04 2 3,6
РФШ Рижская футбольная школа Даугавпилс 23:00
1 1,26 X 5,9 2 8,6
Футбол. Чемпионат России 2020/21
Рубин Урал 1:1
Динамо М Ротор 0:0
Футбол. Лига чемпионов 2019/20
Манчестер Сити Лион 01:00
1 1,24 X 7,1 2 14
Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
СКА-Хабаровск Волгарь 13:00
1 2 X 3,36 2 3,84
Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
Беерсхот Зюлте-Варегем 20:00
Футбол. Лига Европы 2019/20
Севилья Манчестер Юнайтед 01:00
1 3,085 X 3,18 2 2,656
Велоспорт. Критериум Дофине 2020
Групповая гонка. Этап 4. Ugine - Межев (157 km) 16:10
Групповая гонка. Общий зачет 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Межев - Межев (153.5 km) 16:20
Велоспорт. Джиро ди Ломбардия 2020
Групповая гонка. Групповая гонка 243 км. 16:25
Велоспорт. Дварс дор хет Хагеланд 2020
Групповая гонка. Групповая гонка 180 км. 15:25
Велоспорт. Тур Валлонии 2020
Групповая гонка. Этап 1. Soignies - Templeuve (188.9 km) 15:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия)-2020"
Попко Кларк 14:30
11 августа 11:22
Федерация хоккея отреагировала на снятие казахстанских клубов из российской лиги
0
0
Федерация хоккея отреагировала на снятие казахстанских клубов из российской лиги
Один из них - дебютант ВХЛ.
10 августа 18:30
"Барыс" тоже снимется? Три хоккейных клуба из Казахстана решили уйти из российской лиги
0
1
"Барыс" тоже снимется? Три хоккейных клуба из Казахстана решили уйти из российской лиги
Прошлый сезон завершился досрочно без определения победителя.
7 августа 12:04
"Барыс" проведет товарищеские матчи с клубами КХЛ и ВХЛ
0
0
"Барыс" проведет товарищеские матчи с клубами КХЛ и ВХЛ
Команда назвала сроки УТС.
5 августа 08:30
Экс-игрок "Ак Барса" перешел в казахстанский клуб
0
0
Экс-игрок "Ак Барса" перешел в казахстанский клуб
Также в КХЛ он поиграл за "Адмирал".
4 августа 16:28
Талгат Жайлауов рассказал о первом дне в новом клубе и подготовке к сезону
0
0
Талгат Жайлауов рассказал о первом дне в новом клубе и подготовке к сезону
В июле форварду исполнилось 35 лет.
2 августа 22:36
Хоккеист сборной Казахстана дебютировал за российский клуб
0
0
Хоккеист сборной Казахстана дебютировал за российский клуб
Форвард поиграл за "Барыс", "Сарыарку" и "Торпедо".
2 августа 18:30
Экс-нападающий "Барыса" перешел в европейский клуб
0
0
Экс-нападающий "Барыса" перешел в европейский клуб
Также он играл за "Торпедо" и "Сарыарку".
1 августа 23:05
Сыгравший за сборную Казахстана российский хоккеист определился с новым клубом
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0
Сыгравший за сборную Казахстана российский хоккеист определился с новым клубом
Прошлый сезон он начинал в КХЛ.
30 июля 22:31
Хоккеист казахстанского клуба отправился в КХЛ
0
0
Хоккеист казахстанского клуба отправился в КХЛ
Защитнику 22 года.
29 июля 11:22
"Возможность возродить карьеру". Победитель юниорского ЧМ - о переходе в казахстанский клуб и дебюте в НХЛ
0
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"Возможность возродить карьеру". Победитель юниорского ЧМ - о переходе в казахстанский клуб и дебюте в НХЛ
Форвард был выбран на драфте под 27-м номером.
21 июля 08:56
Хоккеист сборной Казахстана определился с игровым номером в российском клубе
0
0
Хоккеист сборной Казахстана определился с игровым номером в российском клубе
Также он играл за "Барыс".
18 июля 23:03
Экс-хоккеист сборной Казахстана остался без клуба после сезона с 34 очками
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Экс-хоккеист сборной Казахстана остался без клуба после сезона с 34 очками
Со сборной он ездил на ЧМ.
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