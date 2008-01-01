|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Нефтчи КА
|Кара-Балта
|11:00
|Каганат
|Алай(II)
|11:00
|Дордой Бш
|Абдыш-Ата
|17:30
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Минск
|Неман
|20:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Валмиера
|Лиепая
|21:00
|РФШ Рижская футбольная школа
|Даугавпилс
|23:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Рубин
|Урал
|1:1
|Динамо М
|Ротор
|0:0
|Футбол. Лига чемпионов 2019/20
|Манчестер Сити
|Лион
|01:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Волгарь
|13:00
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Беерсхот
|Зюлте-Варегем
|20:00
|Футбол. Лига Европы 2019/20
|Севилья
|Манчестер Юнайтед
|01:00
|Велоспорт. Критериум Дофине 2020
|Групповая гонка. Этап 4. Ugine - Межев (157 km)
|16:10
|Групповая гонка. Общий зачет
|16:20
|Групповая гонка. Этап 5. Межев - Межев (153.5 km)
|16:20
|Велоспорт. Джиро ди Ломбардия 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 243 км.
|16:25
|Велоспорт. Дварс дор хет Хагеланд 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 180 км.
|15:25
|Велоспорт. Тур Валлонии 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Soignies - Templeuve (188.9 km)
|15:00
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия)-2020"
|Попко
|Кларк
|14:30
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Астана
|Каспий
|Тобол
|Жетысу
|Кайрат
|Шахтер
|Ордабасы
|Тараз
|Кайсар
|Окжетпес
|Жетысу
|Кайрат
|Шахтер
|Ордабасы
|Тараз
|Кайсар
|Окжетпес
|Кызыл-Жар СК
|Каспий
|Тобол
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Каганат
|Дордой Бш
|0:0
|Алай(II)
|Нефтчи КА
|0:1
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Динамо Мн
|Смолевичи
|22:00
|Минск
|Неман
|20:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Арсенал Т
|Уфа
|2:3
|Сочи
|Химки
|1:1
|Спартак М
|Ахмат
|2:0
|Рубин
|Урал
|1:1
|Динамо М
|Ротор
|0:0
|ЦСКА М
|Тамбов
|2:1
|Локомотив М
|Краснодар
|1:0
|Футбол. Лига чемпионов 2019/20
|Аталанта
|ПСЖ
|1:2
|РБ Лейпциг
|Атлетико М
|2:1
|Барселона
|Бавария
|2:8
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2020
|Каспий
|Актобе
|3:0
|Тобол
|Жетысу Б
|1:0
|Кайрат-Жастар
|Окжетпес
|0:1
|Ордабасы
|Шахтер
|1:0
|Велоспорт. Критериум Дофине 2020
|Групповая гонка. Этап 2. Vienne - Col de Porte (135 km)
|17:00
|Групповая гонка. Этап 3. Corenc - Les Belleville (157 km)
|16:10
|Групповая гонка. Этап 4. Ugine - Межев (157 km)
|16:10
|Велоспорт. Джиро ди Ломбардия 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 243 км.
|16:25
|Велоспорт. Дварс дор хет Хагеланд 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 180 км.
|15:25
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Сибирь
|Автомобилист
|3:1
|Металлург М
|Амур
|5:2
|Амур
|Сибирь
|2:5
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Шарипова
|Дауди
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Нефтчи КА
|Кара-Балта
|11:00
|Каганат
|Алай(II)
|11:00
|Дордой Бш
|Абдыш-Ата
|17:30
|Илбирс
|Нефтчи КА
|11:00
|Алай(II)
|Дордой Бш
|17:30
|Дордой Бш
|Алга-Бишкек
|11:00
|Алай(II)
|Кара-Балта
|11:00
|Нефтчи КА
|Абдыш-Ата
|17:30
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Энергетик-БГУ
|Смолевичи
|19:00
|Городея
|Рух Бр
|21:00
|Динамо-Брест
|Белшина
|23:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Валмиера
|Лиепая
|21:00
|РФШ Рижская футбольная школа
|Даугавпилс
|23:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Сочи
|Рубин
|21:00
|Динамо М
|Ростов
|22:00
|Ротор
|Сочи
|23:00
|Футбол. Кубок Словакии 2020/21
|Локомотив Зв
|Нитра
|21:00
|Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
|Нитра
|Ружомберок
|23:00
|Футбол. Лига чемпионов 2019/20
|Манчестер Сити
|Лион
|01:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Волгарь
|13:00
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Беерсхот
|Зюлте-Варегем
|20:00
|Футбол. Кубок России 2020/21
|Тюмень
|Звезда Пр
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Карабах
|Силекс
|22:00
|Динамо-Брест
|Астана
|23:55
|Шериф
|Фола
|23:55
|Селтик
|Рейкьявик КР
|00:45
|Црвена Звезда
|Европа
|01:00
|Арарат-Армения
|Омония
|21:00
|Флора
|Судува
|22:30
|Динамо Тб
|Тирана
|23:00
|Маккаби Т-А
|Рига(II)
|23:00
|КИ Клаксвик
|Слован Бр
|23:55
|Флориана
|ЧФР Клуж
|01:00
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Линкольн Ред Импс
|Приштина
|22:00
|Энгордани
|Зета
|23:55
|Сент-Джозеф
|Б-36 Торсхавн
|21:30
|Рунавик НСИ
|Барри Таун
|23:00
|Колрейн
|Ла-Фиорита
|00:30
|Тре Пенне
|Гиляни
|01:00
|Футбол. Лига Европы 2019/20
|Севилья
|Манчестер Юнайтед
|01:00
|Интер
|Шахтер Д
|01:00
|Велоспорт. Критериум Дофине 2020
|Групповая гонка. Общий зачет
|16:20
|Групповая гонка. Этап 5. Межев - Межев (153.5 km)
|16:20
|Велоспорт. Тур Валлонии 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Soignies - Templeuve (188.9 km)
|15:00
|Групповая гонка. Этап 2. Frasnes-lez-Anvaing - Wavre (179.5 km)
|15:00
|Групповая гонка. Этап 3. Montzen - Визе (192 km)
|15:00
|Групповая гонка. Общий зачет
|15:00
|Групповая гонка. Этап 4. Blegny - Érezée (197.8 km)
|15:00
|Велоспорт. Джиро дель Эмилия 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 199,7 км.
|17:30
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия)-2020"
|Попко
|Кларк
|14:30
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Барыс
|Торпедо УК
|Барыс
|Торпедо УК
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Калицкий
|Хасиев
|Шарипова
|Дауди