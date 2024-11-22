Казахстанский талант выбрал новый клуб после ухода из "Барыса"
Стало известно, где может продолжить карьеру казахстанский хоккеист Андрей Буяльский, передают Vesti.kz.
Стало известно, где может продолжить карьеру казахстанский хоккеист Андрей Буяльский, передают Vesti.kz.
По информации Шайба.kz, 24-летний нападающий подписал просмотровый контракт с "Сарыаркой". Ранее он уже выступал в системе карагандинской команды.
Текущий сезон Буяльский начинал в "Барысе". В трех матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ не набрал очков.
Также хоккеист принимал участие на чемпионате Азии в составе сборной Казахстана. В трех встречах записал в свой актив 2 (1+1) результативных балла.
Добавим, что бывший генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин называл Буяльского одним из самых талантливых казахстанских центральных нападающих своего возраста.
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