Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей
Сегодня 17:41
 

Казахстанский талант выбрал новый клуб после ухода из "Барыса"

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский талант выбрал новый клуб после ухода из "Барыса" ©ХК "Барыс"

Стало известно, где может продолжить карьеру казахстанский хоккеист Андрей Буяльский, передают Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно, где может продолжить карьеру казахстанский хоккеист Андрей Буяльский, передают Vesti.kz.

По информации Шайба.kz, 24-летний нападающий подписал просмотровый контракт с "Сарыаркой". Ранее он уже выступал в системе карагандинской команды.

Текущий сезон Буяльский начинал в "Барысе". В трех матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ не набрал очков.

Также хоккеист принимал участие на чемпионате Азии в составе сборной Казахстана. В трех встречах записал в свой актив 2 (1+1) результативных балла.

Добавим, что бывший генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин называл Буяльского одним из самых талантливых казахстанских центральных нападающих своего возраста.

Барыс в КХЛ КХЛ Сарыарка Хоккей Сборная РК по хоккею

Реклама

Живи спортом!