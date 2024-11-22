Казахстанский талант выбрал новый клуб после ухода из "Барыса"

Стало известно, где может продолжить карьеру казахстанский хоккеист Андрей Буяльский, передают Vesti.kz.

По информации Шайба.kz, 24-летний нападающий подписал просмотровый контракт с "Сарыаркой". Ранее он уже выступал в системе карагандинской команды.

Текущий сезон Буяльский начинал в "Барысе". В трех матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ не набрал очков.

Также хоккеист принимал участие на чемпионате Азии в составе сборной Казахстана. В трех встречах записал в свой актив 2 (1+1) результативных балла.

Добавим, что бывший генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин называл Буяльского одним из самых талантливых казахстанских центральных нападающих своего возраста.