© 17 лет спортивного превосходства: ХК "Сарыарка" отпраздновал день рождения и представил новый брендинг

В минувший вторник хоккейный клуб "Сарыарка" с шумом отметил день рождения в кругу верных болельщиков. Зажигательной шоу-программе предшествовала пресс-конференция, где команда впервые раскрыла новый брендинг и амбициозные планы на будущее. Читайте в материале, чем трехкратный чемпион Казахстана планирует удивить нас в предстоящем сезоне.

Вечером 25 июля в ледовом дворце спорта "Караганда-Арена" витала праздничная атмосфера: живая музыка, веселые аниматоры, конкурсы, автографы и вкусная еда. Отметить юбилей любимого клуба пришли гости и болельщики со всего города от мала до велика.

Но день был знаменательным не только своей датой - представители клуба, а также генеральный партнер Parimatch, представили новое видение бренда ХК "Сарыарка" на официальной пресс-конференции. Первым слово взял главный тренер клуба Владимир Князев, рассказав о состоянии команды на сегодняшний день и подготовке к сезону.

"Я приступил к работе в мае и сразу активно взялся за формирование команды. Мы практически собрали ее с нуля, считая молодых хоккеистов из ХК "Темиртау". При хорошем стечении обстоятельств, в ротации будет 10-11 местных ребят. Также постарались вернуть наших опытных игроков, чтобы молодежь могла у них учиться. Игрокам, которые приходят из юношеских лиг, тяжело переходить в про-чемпионат. Поэтому мы потихоньку приводим их в форму и даем шанс проявить себя на тренировках и товарищеских играх. На мой взгляд, "Сарыарка" - это планка казахстанского хоккея, и мы должны поддерживать эту планку на уровне".

Задача на сезон всегда одна – доминировать и побеждать, однако будущее клуба несет в себе множество сюрпризов и интересных нововведений. Подробнее о предстоящих изменениях рассказал спортивный директор Никита Кудашкин:

"Этот год принесет много нового для ХК "Сарыарка", начиная с тренерского штаба в лице Владимира Князева, воспитанника карагандинской школы хоккея. Он хорошо знает историю клуба, его чемпионские амбиции. Далее изменения коснулись состава в целом с акцентом на развитие нашей молодежи и тренировочного процесса. Хочу отметить, что мы подходим к делу комплексно и внимательно заботимся о здоровье игроков: используем современные технологии для контроля показателей состояния каждого игрока на протяжении всего сезона и во время тренировок".

Помимо внутренних изменений, на конференции также представили новый брендинг клуба и логотип, разработанный совместно с Parimatch на основе последних тенденций в НХЛ и КХЛ. Руководитель пресс-центра ХК "Сарыарка" Данияр Зикенов рассказал подробнее, что новая айдентика означает для клуба и города Караганда:

"Наша нынешняя атрибутика служила нам со времен ВХЛ. Многие болельщики ностальгируют о тех золотых годах и, к сожалению, недооценивают чемпионат Казахстана. На самом деле, он способен на многое – за последние годы уровень хоккея значительно вырос и благодаря Parimatch нам удалось улучшить нашу структуру и увеличить посещаемость всех казахстанских матчей. Теперь наши главные цели – вернуть команде узнаваемость и активно участвовать в жизни города. Мы работаем с акиматом насчет благотворительности и пропаганды здорового образа жизни, чтобы наша молодежь была сильной и крепкой. Надеемся, что новый стиль клуба вдохновит и наших болельщиков жить дерзко и стремиться к победам".

Логотип представляет собой стилизованное изображение беркута - талисмана клуба, что, к слову, является характерной чертой для многих клубов НХЛ. Подробнее о символичности нового дизайна рассказала Виктория Андреева, менеджер по спонсорству Parimatch Kazakhstan:

"Отдавая дань памяти прошлому клуба и предпочтениям фанатов, беркут "перекочевал" на новый логотип, но стал более грозным и теперь решительно настроен на победу. Форма круга символизирует целостность и единство команды. По такому же принципу нами был разработан еще один логотип для молодежного ХК "Темиртау". Уважая восточные традиции преемственности поколений, на айдентике клуба так же красуется беркут, но помоложе. Ему еще многому предстоит научиться, но это ведь не страшно, когда рядом есть сильный старший брат. Оба логотипа выполнены в родных, как для нас, так и для "Сарыарки", желто-черных тонах. В завершении хочу сказать, что совсем скоро ребят ждет новый сезон, в котором им предстоит вновь проверить свой характер на прочность. Даря обновленный брендинг, мы верим, что это принесет команде череду новых побед, а их фанатам - еще больше ярких впечатлений и веры в своих фаворитов!"

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