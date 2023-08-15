"Сарыарка" рискует пропустить весь сезон. Подробности

Участие "Сарыарки" в следующем сезоне чемпионата Казахстана под большим вопросом. Карагандинский клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, пишет "Шайба.kz".

Эти проблемы начались еще в прошлом сезоне, когда "Сарыарка" вовремя не получила бюджетные средства и была вынуждена обратиться за помощью к спонсорам. Команду финансово поддерживала букмекерская компания PariMatch.

На сегодняшний день Управлением спорта Карагандинской области на хоккейный клуб выделены средства на предстоящий сезон, однако закуп не может быть реализован из-за проблем с тендером. "Сарыарка" находится в государственной структуре и все закупы должны проходить через государственный портал.

Как сообщили в карагандинском клубе, первый тендер был объявлен незаконным ввиду того, что выигравшая организация не может поставить товар, после чего идут жалобы от других участников системы.

Спонсорских средств не хватит, чтобы полноценно подготовиться к Кубку Казахстана и новому сезону Pro Hokei Ligasy. Также сайт Шайба.kz сообщал о конфликте между "Сарыаркой" и КФХ из-за разногласий о правомерности спонсирования карагандинского клуба букмекерской компанией PariMatch.

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