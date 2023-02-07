Лучший хоккейный бомбардир из Казахстана покинет систему ЦСКА

Казахстанский нападающий московской "Звезды", которая является фарм-клубом ЦСКА, Дмитрий Гренц перейдет в другую команду, сообщает Шайба.kz.
На время плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею форвард пополнит состав кокшетауского "Арлана".
Напомним, что 26-летний воспитанник усть-каменогорской школы в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром "Звезды", выступающей в ВХЛ. В 42 матчах регулярного чемпионата он набрал 21 (9+12) очко.
Ранее Гренц выступал за казахстанские клубы "Барыс" (Астана), "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и "Номад" (Астана).
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