Российский хоккеист лишился почки во время матча

Защитник команды "Динамо-Алтай" Егор Стронов получил серьезную травму во время матча против ЦСК ВВС в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что хоккеист был госпитализирован в ГБУЗ СГКБ №1 имени Н.И. Пирогова города Самары. В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки. Во время операции спасти орган врачам не удалось, вследствие чего почку пришлось удалить.

Состояние игрока оценивается как стабильно тяжелое.

В нынешнем сезоне Стронов провел за свою команду 23 матча, забросил одну шайбу и отдал три ассиста.

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