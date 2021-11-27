"Сарыарка" после бегства главного тренера в разгар сезона назначила нового наставника

Новым главным тренером ХК "Сарыарка" назначен Александр Макрицкий, сообщается на сайте клуба.

Контракт со специалистом подписан до конца текущего сезона. Тренерскую карьеру он начал в 2012 году в команде "Динамо-Шинник" ассистентом главного тренера, в 2014 году он переехал работать в нижегородское "Торпедо". После был опыт работы в команде "Сибирь" (Новосибирск). Последним местом работы 50-летного специалиста была "Юность" из чемпионата Беларуси.

Напомним, что ранее карагандинский клуб покинул его прежний наставник Леонид Тамбиев, планирующий возглавить "Адмирал" из КХЛ. Из-за его ухода разгорелся скандал. "Сарыарка" требует от Тамбиева и его ассистента Андрея Банады около 12 миллионов рублей (71,5 миллиона тенге) в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта.