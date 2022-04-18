Дебютант из "Ак Барса", бомбардир и форвард из КХЛ. Кто призван в сборную Казахстана на ЧМ-2022

В сборную Казахстана по хоккею приехали три игрока из российских клубов, передает корреспондент Vesti.kz. Они являются кандидатами, которые могут поехать на ЧМ-2022.

В Нур-Султане стартовал учебно-тренировочный сбор, а к национальной сборной присоединились игроки "Ак Барса", "Авангарда" и "Югры".

26-летний Дмитрий Шевченко не смог закрепиться в составе омской команды, забив всего один гол в 23 проведенных играх.

24-летний Кирилл Панюков, который провел за казанский клуб дебютный сезон, набрал в 35 играх 13 (9+4) очков.

33-летний Евгений Рымарев, завершивший плей-офф с личным рекордом (15 очков), стал третьим игроком в нашем списке: сезон в "Югре" в ВХЛ он завершил с 59 (21+38) очками.

Добавим, что ЧМ-2022 в элитном дивизионе пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая. Сборная Казахстана сыграет в группе А с командами Дании, Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Италии и Франции.

Битвы с Латвией, или как сборная Казахстана будет готовиться к ЧМ-2022 по хоккею

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира