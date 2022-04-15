Битвы с Латвией, или как сборная Казахстана будет готовиться к ЧМ-2022 по хоккею

Стал известен план подготовки сборной Казахстана к чемпионату мира по хоккею в Финляндии, сообщает пресс-служба КФХ.

17 апреля в Нур-Султане стартуют учебно-тренировочные сборы, а 3 мая национальная сборная в расширенном составе (28 игроков) отправится в Ригу, где продолжит подготовку к мировому старту.

8 и 9 мая пройдут контрольные встречи с командой Латвии, 10 мая сборная Казахстана прибудет в Хельсинки. Первый матч мирового турнира против Дании проведет 14 мая. В окончательную заявку на турнир попадут 25 хоккеистов – 22 полевых и три вратаря.

Добавим, что ЧМ-2022 в элитном дивизионе пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая. Сборная Казахстана сыграет в группе А с командами Дании, Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Италии и Франции.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира