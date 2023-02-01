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Новости спорта Хоккей ВХЛ
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Появились подробности появления команды из Казахстана в ВХЛ

Появились подробности появления команды из Казахстана в ВХЛ
©ВХЛ

Во Всеросийской хоккейной лиге (ВХЛ), которая ранее называлась Высшей хоккейной лигой, может появиться казахстанский клуб Казахстана, сообщает Шайба.kz.

Как отмечает источник, этим клубом является не "Сарыарка", "Торпедо" или "Номад", которые уже выступали в ВХЛ, но покинули ее в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Новый казахстанский клуб ВХЛ создается с нуля и будет базироваться в Алматы.

Отметим, что с нынешнего сезона ВХЛ сменила название с Высшей хоккейной лиги на Всероссийскую хоккейную лигу в связи с отсутствием участников из других стран. Сейчас в лиге выступают 26 команд.

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Метки:
ХК Алматы

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