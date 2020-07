Экс-игрок "Барыса" признан лучшим защитником НХЛ

Экс-игрок "Барыса" Виктор Хедман признан лучшим защитником Национальной хоккейной лиги (НХЛ).



Швед, выступающий за "Тампу", занял первое место в рейтинге, который представили аналитики телесети NHL Network. Вторым стал швейцарец Роман Йоси из "Нэшвилла", а замкнул тройку американец Джон Карлссон из "Вашингтона". В топ-5 также вошли канадец Алекс Пьетранжело ("Сент-Луис") и американец Сет Джонс ("Коламбус").



Victor Hedman earns the top spot on our Top 20 Defensemen list. #NHLTopPlayers | @TBLightning pic.twitter.com/cCftXFrrIx