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Футбол. Чемпионат Италии 2019/20
Интер Наполи 2:0
Сампдория Милан 23:30
1 7,3 X 4,78 2 1,49
Лацио Брешиа 23:30
1 1,15 X 10 2 20
Удинезе Лечче 23:30
1 2,25 X 3,78 2 3,24
Верона Хеллас СПАЛ 23:30
1 1,45 X 5,1 2 7,6
Сассуоло Дженоа 23:30
1 2,32 X 3,7 2 3,18
Кальяри Ювентус 01:45
1 6,7 X 4,44 2 1,56
Торино Рома 01:45
1 5,85 X 4,62 2 1,59
Футбол. Чемпионат Латвии 2020
РФШ Рижская футбольная школа Валмиера 21:00
1 1,41 X 4,48 2 6,8
Велоспорт. Вуэльта Бургоса 2020
Групповая гонка. Этап 2. Castrojeriz - Вильядиего (168 km) 16:45
Вчера 19:03
Назаров нас спасет? Как новый тренер с "Барысом" стартует в следующем сезоне КХЛ
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Назаров нас спасет? Как новый тренер с "Барысом" стартует в следующем сезоне КХЛ
У него очень мало времени на подготовку к турниру.
Вчера 17:36
"Любоваться в любое время дня и ночи". Eurosport восхитился женой хоккеиста "Барыса" и сборной Казахстана
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"Любоваться в любое время дня и ночи". Eurosport восхитился женой хоккеиста "Барыса" и сборной Казахстана
Издание отобрало лучшие фото девушки.
Вчера 14:51
Назаров вызвался возглавить соперника "Барыса" по конференции КХЛ
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Назаров вызвался возглавить соперника "Барыса" по конференции КХЛ
Команда осталась без тренера.
Вчера 09:55
"Барыс" занял девятое место в рейтинге легионерских бригад на "Востоке"
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"Барыс" занял девятое место в рейтинге легионерских бригад на "Востоке"
Столичный клуб понес большие потери в это межсезонье.
27 июля 23:07
От лидера-защитника до вице-капитана. Канадцы и американец, которые провалились в "Барысе"
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От лидера-защитника до вице-капитана. Канадцы и американец, которые провалились в "Барысе"
Почти каждый рассматривался как фаворит на позиции.
27 июля 20:18
Бывший капитан, который обошел чемпиона мира. Как "Барыс" может потерять еще одного лидера
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Бывший капитан, который обошел чемпиона мира. Как "Барыс" может потерять еще одного лидера
34-летний форвард набрал почти 300 очков в КХЛ.
27 июля 18:22
"Были предложения от других клубов". Михайлис - о новом контракте с "Барысом", назначении отца, своей игре и лидерстве
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"Были предложения от других клубов". Михайлис - о новом контракте с "Барысом", назначении отца, своей игре и лидерстве
Он вспомнил, как шли переговоры.
27 июля 17:39
Переезд в Россию отменяется? "Барыс" показал подготовку домашней арены к новому сезону КХЛ
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Переезд в Россию отменяется? "Барыс" показал подготовку домашней арены к новому сезону КХЛ
Регулярный чемпионат должен стартовать 2 сентября.
27 июля 16:26
Фавориты или аутсайдеры? На что способен "Барыс" без Скабелки в КХЛ
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Фавориты или аутсайдеры? На что способен "Барыс" без Скабелки в КХЛ
Команда потеряла не только тренера, но и некоторых лидеров.
27 июля 13:15
"У нас контракты на руках". Агент Бойда - о переговорах с "Барысом" и предложениях от других клубов КХЛ
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"У нас контракты на руках". Агент Бойда - о переговорах с "Барысом" и предложениях от других клубов КХЛ
За казахстанский клуб форвард отыграл восемь сезонов.
26 июля 19:00
Клуб Скабелки близок к подписанию экс-игрока юношеской сборной Казахстана из НХЛ
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Клуб Скабелки близок к подписанию экс-игрока юношеской сборной Казахстана из НХЛ
На взрослом уровне игрок дебютировал в составе "Барыса-2".
25 июля 21:00
Двукратный олимпийский чемпион оценил перспективы "Барыса" с новым тренером и объяснил выбор
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Двукратный олимпийский чемпион оценил перспективы "Барыса" с новым тренером и объяснил выбор
С ним подписан однолетний контракт.
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