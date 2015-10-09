Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец оценил победу своей команды в гостях над санкт-петербургским СКА. Он отметил, что его подопечные выложились на 200 процентов, передают Vesti.kz.

"Очень рад, что победили такую серьёзную команду. За последние 18 проведённых игр против СКА в Санкт-Петербурге "Барыс" добился всего лишь одной победы. Это было очень давно, поэтому для нас это очень почётно, мы рады такой победе.

Непросто добирались, прилетели поздно. Всё складывалось тяжело - вратари неожиданно заболели. Выходит третий вратарь, и ребята собираются, выполняют работу на 200 процентов, стараются сделать всё возможное и невозможное для того, чтобы команда победила.

Понравились хорошие голы, да, были какие-то оплошности в атаке. Даже если мы ошибались, то делали это уверенно. В меньшинстве - выстояли, в большинстве - забили. Контратаки хорошие, разрывной гол классный. Играли в хоккей и доставили удовольствие своим болельщикам, которых поздравляю с победой, и всем тем, кто пришёл сегодня на трибуны СКА. Впереди у нас - ещё две игры в поездке, поэтому надо готовиться дальше", - цитирует слова тренера пресс-служба "Барыса".