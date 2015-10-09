Сегодня, 29 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Матч пройдёт в Нижнекамске и начнётся в 16:00 по времени Астаны.

По прогнозу искусственного интеллекта, фаворитом встречи считается "Нефтехимик", а наиболее вероятный счёт - 4:2 или 4:3 в пользу хозяев.

Ключевые факторы перед матчем

• Турнирное положение. Нижнекамцы занимают третье место в Восточной конференции (37 очков после 32 игр). "Барыс" идёт седьмым на Востоке с 33 очками после 31 матча.

• Очные встречи. "Нефтехимик" исторически неудобный соперник для астанчан: нижнекамский клуб выиграл пять из шести последних очных матчей.

• Текущая форма. "Барыс" подходит к игре на эмоциональном подъёме после яркой выездной победы над СКА (7:4) и домашнего успеха против "Северстали" (2:1). Однако в целом по сезону на выезде команда Михаила Кравца играет нестабильно (пять поражений в шести последних гостевых матчах до поездки в Санкт-Петербург). "Нефтехимик" в последних играх чередует победы и поражения, но стабильно набирает очки (5:4 ОТ с "Сочи", 4:5 ОТ с "Салаватом Юлаевым").

• Результативность. Обе команды в последних играх много забивают и регулярно пропускают: в трёх последних личных встречах подряд соперники забрасывали друг другу минимум по две шайбы.

Прямая трансляция матча "Барыса" с одним из лидеров Востока КХЛ

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