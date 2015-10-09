Сегодня, 29 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Матч пройдёт в Нижнекамске и начнётся в 16:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Астанчане подходят к этой встрече на серии из двух побед подряд. При этом у них все игроки в строю. У нижнекамцев травмированы Сергей Артемьев и Семён Любалин.

"Нефтехимик" с 37 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" располагается на седьмой строчке с 33 очками.

На 1 декабря у казахстанского клуба запланирована выездная игра с екатеринбургским "Автомобилистом", после чего подопечные Михаила Кравца проведут 6-го числа домашний матч с московским "Спартаком".

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