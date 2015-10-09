Сегодня, 22 ноября, астанинский "Барыс" примет минское "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Матч в Астане начнётся в 16:30 по местному времени.

Прямая трансляция "Барыс" - "Динамо"

По прогнозу искусственного интеллекта, вероятным победителем встречи считается минское "Динамо", а наиболее ожидаемый счёт - 3:2 в пользу гостей.

Почему предпочтение отдаётся минскому "Динамо"

• Преимущество в восстановлении. У минчан было четыре полных дня отдыха и подготовки к выезду. "Барыс" проводит первый матч после тяжёлой выездной серии (поражения от "Салавата Юлаева" 3:5 и "Авангарда" 1:3) и имел меньше 48 часов на перелёт и восстановление.

• Надёжность обороны гостей. В последних четырёх встречах регулярного чемпионата минское "Динамо" пропускало не более одной шайбы за игру.

• Статистика личных встреч в Астане. Четыре последних матча между этими соперниками на льду "Барыс Арены" завершились победами минского клуба.

Аргументы в пользу "Барыса"

• Фактор домашнего льда. После неудачного выезда астанинский клуб традиционно действует агрессивнее при поддержке своих трибун.

• Успешный опыт текущего сезона. В конце октября "Барыс" уже обыгрывал минчан на их площадке со счётом 1:0.

Прогнозируемый сценарий и точный счёт

Букмекерские котировки и эксперты

• Вероятный фаворит: "Динамо" Минск (небольшой перевес).

• Ожидаемый точный счёт: 3:2 или 3:1 в пользу гостей.

• Характер игры: вязкий хоккей с высокой ценой ошибки в третьем периоде.

Статистические модели (xG)

• Вероятный фаворит: равные шансы с лёгким перевесом "Барыса" дома.

• Ожидаемый точный счёт: 3:2 в пользу гостей (включая овертайм или буллиты).

• Характер игры: равная игра на встречных курсах.

Большинство хоккейных обозревателей сходятся во мнении, что матч не получится результативным (ожидается меньше 5.5 заброшенных шайб), а судьбу встречи решит минимальный перевес более свежего минского "Динамо".

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