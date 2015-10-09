"Барыс" определился с составом на выездное турне в КХЛ по маршруту Санкт-Петербург - Нижнекамск - Екатеринбург, передают Vesti.kz.

Состав "Барыса":

Вратари: Дмитрий Николаев, Владислав Нурек, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Мади Диханбек, Логан Дэй, Иэн Маккошен, Джейк Масси, Бейбарыс Оразов, Чейз Приски.

Нападающие: Абзал Алибек, Алихан Асетов, Джастин Бэйли, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Мэйсон Морелли, Алихан Омирбеков, Гарретт Пилон, Кирилл Савицкий, Асанали Саркенов, Семён Симонов, Тайс Томпсон, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей по казахстанскому времени:

• 27 ноября в 21:30 СКА - "Барыс";

• 29 ноября в 16:00 "Нефтехимик" - "Барыс"

• 1 декабря в 19:00 "Автомобилист" - "Барыс".

Астанчане на данный момент занимают девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл после 30 матчей.

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