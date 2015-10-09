Астанинский "Барыс" уступил минскому "Динамо" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), упустив преимущество в одну шайбу, сообщают Vesti.kz.

"Динамо" переломило ход встречи

Первый период прошел без заброшенных шайб. Счет удалось открыть только на 10-й минуте второго периода: Джастин Бейли вывел "Барыс" вперед.

Однако удержать преимущество хозяевам не удалось. На 18-й минуте периода Сэм Анас восстановил равновесие, а в третьем игровом отрезке американский нападающий оформил дубль и принес минчанам победу.

Положение команд в таблицах

После этого поражения "Барыс" остался с 29 очками и занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. "Динамо" набрало 31 балл и поднялось на седьмую строчку Западной конференции.

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