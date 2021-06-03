Хоккеист из системы "Барыса" перешел в российский клуб экс-тренера сборной Казахстана

Состав "Металлурга", выступающего в ВХЛ, пополнил 21-летний защитник Иван Комаровский. Воспитанник московского хоккея перебрался в Новокузнецк из системы казахстанского "Барыса", сообщает vashgorod.ru.

Прошлый сезон Комаровский провел в чемпионате Казахстана, выступая за "Номад", который является фарм-клубом "Барыса". В 28 матчах регулярного сезона защитник набрал шесть очков (3+3) при показателе полезности "+10", в плей-офф провел шесть игр, отдав одну результативную передачу и заработав полезность "+2".

Ранее выступал в МХЛ, где за три сезона сменил три команды ("Красная Армия" - восемь матчей, 0 очков, "-3", "Атланты" - 21 матч, пять очков (1+4), "-10", "Алтай" - 51 матч, 32 очка (8+24), "+6").

В прошлое межсезонье Комаровский уже подписывал контракт с "Металлургом", но руководство отпустило молодого защитника в "Барыс", где он не смог закрепиться в основном составе.

Отметим, что с 1 июня "Металлург" возглавляет Эдуард Занковец. 51-летний белорусский специалист хорошо знаком казахстанским болельщикам по работе в "Барысе" и сборной Казахстана в период 2016-2017 годов.

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