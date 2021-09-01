"Барыс" близок к подписанию защитника из НХЛ

Опытный финский защитник Сами Ватанен может перейти в "Барыс", сообщает "Шайба.kz".

В прошлом сезоне 30-летний хоккеист выступал за "Нью-Джерси Девилз" и "Даллас Старз", в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрав 6 (2+4) очков.

Отмечается, что ранее президент "Барыса" Борис Иванищев заявлял о желании приобрести защитника-легионера.

"Тренерский штаб рекомендует приобрести еще одного защитника, потому что у нас ушло шесть игроков обороны. Желательно, чтобы это был топовый защитник, может быть, североамериканец. Мы уже нашли, есть топовые защитники, сейчас согласуем с тренером. Все дело в цене. Я думаю, мы закроем эту позицию. Это будет защитник первого-второго состава. Уровень должен быть серьезный", - сказал ранее Иванищев на пресс-конференции.

Напомним, что 3 сентября "Барыс" проведет первый матч в новом сезоне КХЛ. Это будет домашняя встреча с "Салаватом Юлаевым".

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