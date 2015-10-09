Уйдет из "Барселоны"? Ямаль определился со следующим клубом

Стали известны подробности о будущем 17-летнего вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, контракт которого истекает 30 июня 2026 года, передают Vesti.kz.

"Взрослый" уровень в юном возрасте

Ямаль вновь оказался в центре внимания благодаря впечатляющему выступлению против дортмундской "Боруссии" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (4:0). В подростковом возрасте в составе "сине-гранатовых" он уже на равных конкурирует с грандами европейского футбола и заставляет топ-клубы завидовать каталонцам.

Между тем текущее соглашение по-прежнему не продлено. Переговоры идут, и ожидается, что новый договор будет подписан грядущим летом, сразу после того, как 13 июля Ямаль отпразднует свое 18-летие. После этого он сможет заключить контракт сроком более трех лет, так как перестанет считаться несовершеннолетним.

План клуба остается прежним: португальский агент Жорже Мендеш является ключевой фигурой и ведет процесс в тесной координации с руководством. У фанатов нет причин для беспокойства, даже если кто-то из богатых владельцев попытается переманить Ламина баснословной зарплатой.

Следующий клуб Ямаля - "Барселона"

Сам футболист, по сообщению Mundo Deportivo, дал понять своему окружению, что хочет и дальше носить "сине-гранатовую" футболку. В раздевалке он чувствует себя комфортно, окружен близкими друзьями и уже стал важной частью команды.

Он также знает, что клуб готов сделать серьезные финансовые вложения, чтобы сохранить его надолго. В "Барселоне" уже готовят для юной звезды один из самых высоких контрактов в команде. Это будет значительное повышение по сравнению с текущими условиями. Эти расходы уже учтены в спортивных и финансовых планах клуба.

В текущем сезоне Ямаль отыграл 43 матча, забил 14 голов и отдал 21 результативную передачу. На данный момент он оценивается в 180 миллионов евро.

Ранее "Барселона" предложила зарплату в 8 миллиардов другу Ямаля. А новый Месси за 28 миллиардов отказал "Барселоне" и сотворил историю в АПЛ.

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