Египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах подписал новый контракт с клубом, благодаря чему приблизился к легендарному рекорду англичанина Уэйна Руни по количеству результативных действий за одну команду, передают Vesti.kz.

На пороге исторического рекорда

32-летний нападающий уже вошел в историю "красных" и является абсолютным лидером атакующего звена текущего состава на протяжении нескольких лет. На данный момент он третий бомбардир команды за все время существования клуба (243 мяча). По этому показателю он уступает англичанину Роджеру Ханту (274) и валлийцу Иану Рашу (339).

Помимо прочего, в настоящее время египтянин занимает третью строчку в истории английской премьер-лиги по числу голевых действий, совершенных в составе одного клуба. На его счету 267 результативных эпизодов.

Кто выше Салаха?

На второй позиции по этому показателю находится экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" валлиец Райан Гиггз с 271 результативным действием. А лидирует бывший сокомандник Гиггза англичанин Уэйн Руни - у него 276. Учитывая недавнее продление контракта Салаха, сомнений в том, что он рано или поздно обойдет обоих, практически не осталось, сообщает Sport24. Даже если египтянин не доберется до вершины уже в этом сезоне, его стабильность и высокий уровень игры позволяют уверенно говорить о том, что это лишь вопрос времени.

Новый Месси не перешел в "Барселону"

До продления соглашения с "Ливерпулем" Мохаммедом серьезно интересовалась испанская "Барселона". Наставник каталонцев Ханс-Дитер Флик желал видеть в команде одаренного игрока, который сможет взять на себя роль лидера нападения и прибавить к атакующему потенциалу уровень, сопоставимый с влиянием Лионеля Месси.

Так или иначе, Салах решил остаться в английском клубе, где, вероятно, продолжит ставить различные рекорды.

Примечательно, что 32-летний форвард переживает один из самых ярких сезонов в своей карьере. В текущей кампании он принял участие в 45 матчах, отметившись 32 забитыми мячами и 22 голевыми передачами. На данный момент трансферная стоимость египтянина оценивается в 55 миллионов евро, что эквивалентно примерно 28,8 миллиарда тенге.

Ранее стал известен последний клуб Месси в карьере. А "Ливерпуль" предложил 100 миллионов за звезду "Барселоны".

Месси за один матч сотворил историю и установил новый рекорд