Стал известен последний клуб Месси в карьере

Один из владельцев футбольного клуба "Интер Майами" американец Хорхе Мас высказался о будущем восьмикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

Функционер подтвердил, что ведет переговоры с 37-летним нападающем. Поскольку действующее соглашение истекает уже 31 декабря текущего года. Однако в договоре есть пункт о продлении еще на 12 месяцев. Для активации этого пункта необходимо согласие всех сторон, и Мас выразил уверенность в том, что договоренность будет достигнута в ближайшее время. Окончательное решение, по его словам, ожидается в течение следующих нескольких месяцев.

"Я рассчитываю увидеть капитана команды и нашего десятого номера Лионеля Месси на новом стадионе в 2026 году. Это вопрос выбора. Мы обсуждаем с ним его будущее в клубе. Все звезды сходятся - у нас впереди великое будущее, как у клуба, так и у Лионеля. Решение остается за ним, но я думаю, мы определимся в течение ближайших 60–90 дней, потому что важно начать планирование заранее. Когда он завершит карьеру, он останется частью клуба - станет акционером. Это наследие, которое он хочет оставить своим детям. У нас с ним очень теплые и уважительные отношения, и я стараюсь не нарушать его личное пространство", - цитирует слова Маса 90min.

Напомним, что легендарный аргентинец присоединился к американскому клубу в июле 2023 года, перейдя в статусе свободного агента после завершения контракта с французским "Пари Сен-Жермен".

В стартовавшем в США сезоне Месси успел отыграть девять матчей, забить восемь голов и отдать три результативные передачи.

Ранее стало известно, что лидер "Барселоны" повторил лучшее достижение Месси и угрожает рекорду Роналду. А камбэк и дубль Месси вывел "Интер Майами" в полуфинал Лиги чемпионов.

Месси за один матч сотворил историю и установил новый рекорд